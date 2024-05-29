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14:15, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Популярную игру внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ссылки на игру «Клуб романтики»

Фото: freestocks / Unsplash

Роскомнадзор внес в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, ссылки на популярную игру «Клуб романтики». Информация об этом появилась в базе реестра.

В реестр 28 мая были добавлены ссылки на приложение «Клуб романтики» в Google Play и AppStore. Отмечается, что решение об этом принял Роскомнадзор. «Статус сайта — в реестр внесена страница», — говорится в базе.

«Клуб романтики» — сборник визуальных новелл, большинство из которых посвящено теме романтических отношений. Разработчик игры — молдавская студия Your story interactive.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал российские сайты «Полит.ру», The Moscow Post и несколько других ресурсов. В ведомстве заявили, что сайты заблокировали за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации.

Перед этим Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к сайту международной неправительственной организации «Репортеры без границ».

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      Маргарита Щигарева
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