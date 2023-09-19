В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

Кирби: США не планируют встречаться с делегацией России на Генассамблее ООН

США все еще не планируют встречаться с российской делегацией на Генассамблее ООН, заявил РИА Новости представитель Белого дома Джон Кирби.

«Насколько я знаю, нет», — высказался он в ответ на вопрос о планах Вашингтона на Генассамблее.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поддержит Киев во время громкой речи на Генассамблее ООН. На запланированной встрече Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским главы государств обсудят инициативы о дополнительном финансировании Киева на 24 миллиарда долларов.

Выступление главы МИД России Сергея Лаврова на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН намечено на 23 сентября.