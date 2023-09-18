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05:32, 18 сентября 2023Мир

Небензя раскрыл график встреч Лаврова на Генассамблее ООН

Небензя: график встреч Лаврова на предстоящей Генассамблеи ООН будет плотный
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

График встреч главы МИД России Сергея Лаврова на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будет крайне плотный. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

«Что касается двусторонних контактов (...) — расписаны буквальные каждые 10 минут», — отметил Небензя.

По словам дипломата, также Лавров примет участие в встречах ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН, с рядом других региональных организаций, а также посетит встречи, организуемые при участии ООН. Выступление Лаврова намечено на 23 сентября.

Ранее в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) заявили, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски.

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    Юлия Мискевич
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