Небензя раскрыл график встреч Лаврова на Генассамблее ООН

Небензя: график встреч Лаврова на предстоящей Генассамблеи ООН будет плотный

График встреч главы МИД России Сергея Лаврова на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будет крайне плотный. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

«Что касается двусторонних контактов (...) — расписаны буквальные каждые 10 минут», — отметил Небензя.

По словам дипломата, также Лавров примет участие в встречах ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН, с рядом других региональных организаций, а также посетит встречи, организуемые при участии ООН. Выступление Лаврова намечено на 23 сентября.

Ранее в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) заявили, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски.