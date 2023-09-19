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14:04, 19 сентября 2023Спорт

Фитнес-эксперты рассказали о преимуществах тренировок в воде

Тренер Стрэттон-Миллс посоветовала плавать брассом для укрепления мышц ног

Фото: Gentrit Sylejmani / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Сеcе Маризу и главный тренер Кливлендского института плавания Рэйчел Стрэттон-Миллс рассказали о преимуществах тренировок в воде. Ее слова приводит журнал Shape.

«Вода — это сопротивление, и чтобы двигаться в ней и не тонуть, каждая большая группа мышц в вашем теле, особенно это касается мышц корпуса, должна включиться в работу», — заявила Маризу.

Стрэттон-Миллс добавила, что для проработки большего количества мышц с разных углов достаточно переключаться с одного стиля плавания на другой во время тренировки. «Плавание на спине особенно эффективно прорабатывает корпус и мышцы-сгибатели бедра», — объяснила она. Для укрепления ног специалист посоветовала плавать брассом.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юркова высказалась о возможности сочетания алкоголя и тренировок. «Не стоит употреблять алкоголь, если у вас завтра тренировка, — это может привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы», — заявила она.

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    Андрей Стрельцов
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