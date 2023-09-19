Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

Светлана Журова заявила, что удивлена переходу Семируннего в сборную Польши

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о переходе чемпиона России Владимира Семируннего в сборную Польши. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У нас вообще никто не переходил из федерации. Удивлена, что в этом виде кто‑то куда‑то хочет переходить. Возможно, он ушел из‑за польского тренера, который долгое время работал в России», — заявила Журова.

18 сентября стало известно, что Семирунний уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и представлять другую страну. Он поблагодарил российских тренеров за годы подготовки. «Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика», — объяснил он.

Семирунний является чемпионом России по конькобежному спорту 2022 года на дистанции 10000 метров. В активе спортсмена есть также бронзовая медаль юниорского чемпионата мира, ему принадлежит рекорд страны среди юниоров на дистанции 3000 метров.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции будут действовать до дальнейшего особого уведомления.