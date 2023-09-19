Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
12:00 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Кубок России|Группа D
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:15 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа D
Балтика
Сегодня
17:15 (Мск)
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа C
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Группа F. 1-й тур
Шахтёр
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа H. 1-й тур
10:18, 19 сентября 2023Спорт

Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

Светлана Журова заявила, что удивлена переходу Семируннего в сборную Польши

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о переходе чемпиона России Владимира Семируннего в сборную Польши. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У нас вообще никто не переходил из федерации. Удивлена, что в этом виде кто‑то куда‑то хочет переходить. Возможно, он ушел из‑за польского тренера, который долгое время работал в России», — заявила Журова.

Материалы по теме:
«Страна получает готового чемпиона» Когда спортсмены начали менять гражданство и почему это явление стало массовым
«Страна получает готового чемпиона»Когда спортсмены начали менять гражданство и почему это явление стало массовым
12 августа 2023
«Там мне дали шанс» Российские фигуристы становятся чемпионами в других странах. Что заставляет их менять гражданство?
«Там мне дали шанс»Российские фигуристы становятся чемпионами в других странах. Что заставляет их менять гражданство?
17 февраля 2023

18 сентября стало известно, что Семирунний уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и представлять другую страну. Он поблагодарил российских тренеров за годы подготовки. «Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика», — объяснил он.

Семирунний является чемпионом России по конькобежному спорту 2022 года на дистанции 10000 метров. В активе спортсмена есть также бронзовая медаль юниорского чемпионата мира, ему принадлежит рекорд страны среди юниоров на дистанции 3000 метров.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции будут действовать до дальнейшего особого уведомления.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

    Россияне массово устремились в Китай

    Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию на сердце

    Вратарь сборной России объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

    Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

    Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

    Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского телеканала

    Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости