Российский конькобежец-чемпион решил выступать за другую страну

Чемпион России по конькобежному спорту Семирунний будет выступать за Польшу

Чемпион России по конькобежному спорту, бронзовый призер юниорского чемпионата мира Владимир Семирунний решил выступать за сборную Польши. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и представлять другую страну. Он поблагодарил российских тренеров за годы подготовки. «Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика», — объяснил он.

Семирунний является чемпионом России-2022 на дистанции 10000 метров. Ему также принадлежит рекорд страны среди юниоров на дистанции 3000 метров.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции будут действовать до дальнейшего особого уведомления.