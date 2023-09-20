19FortyFive: Израиль представил танк нового поколения Merkava Barak

Армия обороны Израиля впервые представила новую модификацию танка Merkava, получившую название Barak. Об этом пишет издание 19FortyFive.

Отмечается, что первые танки нового поколения получили танкисты 52-го бронетанкового батальона 401-й бригады.

Усовершенствованная Merkava позволяет танкистам вести наблюдение за объектами, которые окружают машину, не выходя из нее. Также Barak получил сенсорные экраны диагональю 21 дюйм и новые шлемы танкистов IronVision, позволяющие «видеть сквозь броню». В разработавшей систему компании Elbit Systems утверждают, что она ведет сканирование в реальном времени, обеспечивая танкистам круговой обзор.

Barak оснащен усовершенствованным комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, который уничтожает атакующие танк ракеты и реактивные гранаты на подлете. Также модернизированная Merkava получила датчики, позволяющие танку самостоятельно обнаруживать цели.

Модифицированная машина основана на версии Merkava Mark 4, которую приняли на вооружение в 2004 году. Танк получил дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, усиленное бронирование и гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров. В 2008 году началось производство версии Mark 4M с КАЗ Trophy.

В апреле в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали о заинтересованности Минобороны России в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М».