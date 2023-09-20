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20:45, 20 сентября 2023Наука и техника

Израиль представил танк нового поколения

19FortyFive: Израиль представил танк нового поколения Merkava Barak

Кадр: TechUltimate / YouTube

Армия обороны Израиля впервые представила новую модификацию танка Merkava, получившую название Barak. Об этом пишет издание 19FortyFive.

Отмечается, что первые танки нового поколения получили танкисты 52-го бронетанкового батальона 401-й бригады.

Усовершенствованная Merkava позволяет танкистам вести наблюдение за объектами, которые окружают машину, не выходя из нее. Также Barak получил сенсорные экраны диагональю 21 дюйм и новые шлемы танкистов IronVision, позволяющие «видеть сквозь броню». В разработавшей систему компании Elbit Systems утверждают, что она ведет сканирование в реальном времени, обеспечивая танкистам круговой обзор.

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Barak оснащен усовершенствованным комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, который уничтожает атакующие танк ракеты и реактивные гранаты на подлете. Также модернизированная Merkava получила датчики, позволяющие танку самостоятельно обнаруживать цели.

Модифицированная машина основана на версии Merkava Mark 4, которую приняли на вооружение в 2004 году. Танк получил дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, усиленное бронирование и гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров. В 2008 году началось производство версии Mark 4M с КАЗ Trophy.

В апреле в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали о заинтересованности Минобороны России в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М».

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    Даниил Иринин
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