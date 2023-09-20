В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

Вице-президент ЕК Шефчович: ЕС «очень далек» от пошлин на электромобили из КНР

Европейскому союзу необходима тщательная подготовка для следующего шага в торговой войне с Китаем. Об этом в беседе с CNBC рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы очень далеки от введения импортных пошлин на китайские автомобили, потому что эти расследования, чтобы быть справедливыми, должны проводиться должным образом», — отметил он.

О начале расследования Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в своем ежегодном обращении к Европарламенту 13 сентября. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — сказала она.

В ЕК заявили, что расследование может продлиться до 13 месяцев. При этом временные меры должны быть введены не позднее чем через 9 месяцев, и еще четыре месяца отводится для введения окончательных мер, если такое решение будет юридически оправданным.

Шефчович отметил, что ЕС должен удвоить усилия, чтобы местная автомобильная промышленность оставалась конкурентоспособной. «Мы всегда очень гордились тем, что в Европе производятся самые лучшие, безопасные и экологически чистые автомобили», — подчеркнул он. Шефчович также сказал, что сейчас проводятся встречи и круглые столы с представителями отрасли, чтобы осудить с ними стратегию наращивания объема производства электромобилей и завоевания мирового рынка.

На данным момент в ЕС уже действует пошлина в размере 10 процентов на все импортируемые автомобили. Для сравнения, в США ее размер составляет 27,5 процента.

Китайские власти назвали расследование ЕК «неприкрытым актом протекционизма», который может привести к серьезным последствиям — нарушениям в мировой автомобильной промышленности и цепочках поставок, в том числе в ЕС, а также осложнениям экономических и торговых отношений между КНР и Евросоюзом. «Китай считает, что расследование, предложенное Европейским союзом, на самом деле направлено на защиту его собственной промышленности во имя "честной конкуренции"», — говорится в заявлении министерства торговли.