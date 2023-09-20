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15:34, 20 сентября 2023Экономика

В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

Вице-президент ЕК Шефчович: ЕС «очень далек» от пошлин на электромобили из КНР

Фото: APEC CEO Dialogues Malaysia 2020 / Reuters

Европейскому союзу необходима тщательная подготовка для следующего шага в торговой войне с Китаем. Об этом в беседе с CNBC рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы очень далеки от введения импортных пошлин на китайские автомобили, потому что эти расследования, чтобы быть справедливыми, должны проводиться должным образом», — отметил он.

О начале расследования Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в своем ежегодном обращении к Европарламенту 13 сентября. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — сказала она.

В ЕК заявили, что расследование может продлиться до 13 месяцев. При этом временные меры должны быть введены не позднее чем через 9 месяцев, и еще четыре месяца отводится для введения окончательных мер, если такое решение будет юридически оправданным.

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Шефчович отметил, что ЕС должен удвоить усилия, чтобы местная автомобильная промышленность оставалась конкурентоспособной. «Мы всегда очень гордились тем, что в Европе производятся самые лучшие, безопасные и экологически чистые автомобили», — подчеркнул он. Шефчович также сказал, что сейчас проводятся встречи и круглые столы с представителями отрасли, чтобы осудить с ними стратегию наращивания объема производства электромобилей и завоевания мирового рынка.

На данным момент в ЕС уже действует пошлина в размере 10 процентов на все импортируемые автомобили. Для сравнения, в США ее размер составляет 27,5 процента.

Китайские власти назвали расследование ЕК «неприкрытым актом протекционизма», который может привести к серьезным последствиям — нарушениям в мировой автомобильной промышленности и цепочках поставок, в том числе в ЕС, а также осложнениям экономических и торговых отношений между КНР и Евросоюзом. «Китай считает, что расследование, предложенное Европейским союзом, на самом деле направлено на защиту его собственной промышленности во имя "честной конкуренции"», — говорится в заявлении министерства торговли.

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