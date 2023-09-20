Врач рассказал о вызвавшем рост заболеваемости штамме коронавируса

Вирусолог Альтштейн: доминирующим остается вариант коронавируса «кракен»

Доминирующим штаммом коронавируса по-прежнему является омикрон и его вариант XBB.1.5 «кракен». Он, как и другие варианты омикрона, не сильно отличается от своих предшественников. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«В конце 2021 года распространился омикрон-штамм коронавируса, он по-прежнему доминирует. Его отличие в том, что он породил множество новых вариантов, которые сменяют друг друга. Доминирующим сегодня является XBB.1.5 "кракен". В целом, все варианты не так сильно отличаются. Новые вакцины, которые разрабатываются и применяются, в частности, в США, имеют в основе именно XBB.1.5. Больших отличий по клинике и заразности между вариантами нет», — сказал вирусолог.

Широко обсуждаемый сегодня вариант «пирола», по словам вирусолога, отличается большим количеством мутаций. Но о нем по-прежнему известно довольно немного. Тем не менее есть основания предполагать, что он не представляет большей опасности, чем его предшественники.

«По заразности варианты отличаются достаточно мало. Кривая заболеваемости в мире в целом достаточно низкая. Конечно, рост заболеваемости будет, но повторения пиковых значений ждать не стоит», — заключил Альтштейн.

Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48 процентов, сообщил оперативный штаб. С 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве.