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12:21, 20 сентября 2023Мир

Финская таможня рассказала о возможных способах въехать с российскими номерами

Финская таможня: автомобили с дипномерами и автобусы могут взъезжать в Финляндию

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

Автомобили с дипломатическими номерами, автобусы с туристами, а также просители убежища могут взъезжать в Финляндию с российскими номерами. Об этом сообщает финская таможня, передает РБК.

«Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и т.д.), несмотря на санкции», — заявили в ведомстве.

Также таможня подчеркнула, что при попытке въезда в Финляндию на личном автомобиле, он не арестовывается или конфисковывается, а возвращается назад в Россию.

Ранее стало известно, что Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям с полуночи 16 сентября. Въезжать в Финляндию больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на десять пассажиров. Кроме того, известно, что в новых правилах будут некоторые исключения, о которых сообщат дополнительно.

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    Максим Габриелян
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