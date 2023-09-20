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12:53, 20 сентября 2023Мир

В Германии высказались об отправке ракет Taurus Украине

Министр обороны Писториус: ФРГ не отказывается поставлять ракеты Taurus Украине
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не отказывается поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако Берлин должен изучить все нюансы этого решения. Такое заявление он сделал в ходе интервью газете Le Monde.

«Мы изучаем запрос и его последствия, что означает учет определенных технических и юридических данных», — сказал он.

Писториус подчеркнул, что изучение данных вопросов требует времени, однако «крылатые ракеты Taurus — очень дальнобойные системы».

Ранее стало известно содержание нового немецкого пакета военной помощи Украине. Так, Германия включит в него десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин, а также поставит Украине 480 противотанковых ракет АТ2. Крылатые ракеты Taurus в него не вошли.

15 сентября глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может поставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. Он предположил, что в течение одной-двух недель кабинет министров ФРГ примет решение о поставке ракет Taurus ВСУ.

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