В Германии высказались об отправке ракет Taurus Украине

Министр обороны Писториус: ФРГ не отказывается поставлять ракеты Taurus Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не отказывается поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако Берлин должен изучить все нюансы этого решения. Такое заявление он сделал в ходе интервью газете Le Monde.

«Мы изучаем запрос и его последствия, что означает учет определенных технических и юридических данных», — сказал он.

Писториус подчеркнул, что изучение данных вопросов требует времени, однако «крылатые ракеты Taurus — очень дальнобойные системы».

Ранее стало известно содержание нового немецкого пакета военной помощи Украине. Так, Германия включит в него десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин, а также поставит Украине 480 противотанковых ракет АТ2. Крылатые ракеты Taurus в него не вошли.

15 сентября глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может поставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. Он предположил, что в течение одной-двух недель кабинет министров ФРГ примет решение о поставке ракет Taurus ВСУ.