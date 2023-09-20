Россиянка получила четыре года колонии за шпионаж

Суд приговорил к четырем годам жительницу Горловки за шпионаж

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к четырем годам лишения свободы жительницу Горловки, занимавшуюся шпионажем. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина признана виновной по статье 276 («Приготовление к шпионажу») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Она лишена права публиковать в интернете посты сроком на один год после отбытия наказания в колонии.

Из материалов дела следует, что жительница Горловки собирала и публиковала в Twitter военные сведения, а также писала экстремистские посты.

14 сентября сообщалось, что Верховный суд Северной Осетии назначил восемь лет заключения 27-летнему гражданину Украины по делу о шпионаже. Он отправлял фотографии, содержащие сведения о местоположении и маршрутах передвижения военной техники Вооруженных сил России.