В ФРГ пригрозили Азербайджану пересмотром отношений из-за Нагорного Карабаха

Депутат Бундестага Рот: необходимо пересмотреть отношения с Баку из-за Карабаха

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвал власти ФРГ направить четкий сигнал руководству Азербайджана о необходимости прекращения военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Рот заявил, что правительство Германии должно четко дать понять Баку, что оно не будет принимать хладнокровную агрессию в Нагорном Карабахе. «Конечно, это также означает пересмотр экономических отношений, если страна, с которой вы торгуете, прибегает к военной силе», — добавил он.

Кроме того, депутат Рот раскритиковал политику Европы и Германии в Восточной Европе, указав на то, что правительство ФРГ слишком долго пренебрегало этим регионом и вмешалось только тогда, когда уже было слишком поздно.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. По ее словам, защита мирных жителей Нагорного Карабаха является главным приоритетом.

19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что соответствующие мероприятия проводятся в целях обеспечения положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

