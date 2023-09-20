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20:30, 20 сентября 2023Мир

Лавров прокомментировал возможность переговоров России с Украиной

Лавров: США могли бы отменить запрет Зеленского на переговоры Киева с Москвой

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если США действительно заинтересованы в переговорах Москвы и Киева, то Вашингтон мог бы заставить украинское правительство отменить запрет на ведение мирных переговоров с российской стороной, введенный декретом Владимира Зеленского. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Говоря о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся... Хотел бы напомнить уважаемому госсекретарю [США Энтони Блинкену], что это президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством [президента России Владимира] Путина. Если США так заинтересованы [в переговорах], то, думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен», — заявил министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе. В Кремле напомнили Киеву о переговорной позиции Москвы, однако уточнили, что Украине придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года.

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    Виктория Кондратьева
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