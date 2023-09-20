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16:19, 20 сентября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин набросился на врача с ножом и был приговорен к колонии

Во Владивостоке суд приговорил мужчину к 8,5 года колонии за нападение на врача

Фото: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке суд приговорил местного жителя к восьми с половиной годам колонии строгого режима за нападение на фельдшера скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Приморского края.

В июне 2021 года пьяный мужчина был недоволен работой фельдшера, который приехал на вызов, чтобы оказать помощь жене фигуранта дела. Он схватил кухонный нож и начал угрожать врачу, а потом ударил его ножом в живот. Жизнь пострадавшему спасло то, что он выставил перед собой медицинский ящик и заблокировал удар нападавшего.

Присяжные признали мужчину виновным по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 105 («Покушение, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности») УК РФ.

Ранее в Альметьевске Республики Татарстан мужчина напал на врача поликлиники за то, что тот отказался без очереди принимать его ребенка.

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    Варвара Митина
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