Власти Карабаха заявили о готовности принять меры по защите населения

Глава Карабаха Шахраманян заявил о готовности принять меры по защите населения

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил о готовности принять меры по защите населения. Об этом пишет агентство Armenpress.

Уточняется, что он созвал расширенное заседание Совета безопасности, где рассмотрели ситуацию, сложившуюся в результате проведения Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Кроме того, были затронуты возможные развития событий и шаги, предпринимаемые НКР в рамках этого контекста.

По словам Шахраманяна, реакция международного сообщества на ситуацию в регионе и ее преодоление неадекватна. Он отметил, что не предпринимается никаких практических действий. На основании этого непризнанная республика вынуждена «предпринять соответствующие шаги, главной целью которых является обеспечение физической безопасности населения», сказал глава НКР.

Ранее власти Карабаха предложили Баку прекратить огонь и начать переговоры. В НКР отметили, что это необходимо для разрешения ситуации в регионе. Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.