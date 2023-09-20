Родители случайно нашли пропавшего 12 лет назад сына на улице

The Thaiger: в Китае супруги нашли пропавшего 12 лет назад сына на улице

В Китае родители случайно нашли сына, пропавшего без вести 12 лет назад. Об этом сообщает The Thaiger.

Супруги ехали на машине по одной из улиц города Фошань, провинция Гуандун. Женщина наблюдала за счастливыми семьями из окна автомобиля и начала плакать. «Нашему сыну сейчас было бы 15 лет. Интересно, какой он сейчас», — сказала она мужу. Сразу после этого мужчина внезапно сбил подростка-попрошайку, не заметив его на дороге. Пострадавший был подозрительно похож на их пропавшего без вести сына.

Муж и жена поспешно вышли из автомобиля и осмотрели подростка. Он отделался легкими царапинами, однако супруги все равно отвезли его в больницу. Мужчина, подозревающий, что может быть родственником бездомного мальчика, решил в тайне от жены провести ДНК-тест, чтобы проверить свои догадки. Результаты анализа подтвердили, что подросток является сыном супругов. Удивленные и полные радости муж и жена в тот же день забрали сына домой.

Подросток пропал в 2002 году, когда ему было три года. Мальчик жил в приемной семье, а позже переехал к мужчине, которого считал родным отцом. Мужчина издевался над подростком, заставлял его работать и избивал. Ребенок был вынужден бежать и в результате оказался на улице. Там подросток питался объедками, которые находил на помойках, и был бездомным, пока случайно не встретил своих биологических родителей.

Ранее сообщалось, что в США девушка, считавшаяся пропавшей без вести, самостоятельно пришла в полицейский участок почти через четыре года и попросила закрыть ее дело. По словам местных властей, она выглядела здоровой и счастливой.