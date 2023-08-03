Пропавшая девочка пришла в полицию через четыре года и попросила закрыть ее дело

В США пропавшая девочка самостоятельно пришла в полицию спустя четыре года

В США девочка, считавшаяся пропавшей без вести, самостоятельно пришла в полицейский участок почти через четыре года и попросила закрыть ее дело. Об этом сообщает Fox 10 Phoenix.

18-летняя Алисия Наварро пропала 15 сентября 2019 года, тогда ей было 14 лет. Страдающая высокофункциональным аутизмом девочка сбежала из дома в городе Глендейл, штат Калифорния, оставив матери записку. «Я сбежала. Я вернусь, клянусь. Прости меня. Алисия», — написала она. Мать подростка, Джессика Нуньес, рассказала, что Наварро ушла из дома посреди ночи через заднюю дверь, перелезла через стену во дворе и исчезла.

Нуньес вместе с полицией искала девочку в течение четырех лет. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов работали над делом Наварро по 50 часов в неделю. Жители разных американских городов и штатов обращались в полицию, утверждая, что видели пропавшего подростка. Однако властям так и не удалось продвинуться в расследовании.

Все изменилось в июле 2023 года, когда Наварро появилась в полицейском участке одного из городов штата Монтана. Девушка, которой на данный момент 18 лет, самостоятельно пришла к сотрудникам правоохранительных органов и заявила, что с ней все в порядке. Она также попросила полицейских исключить ее из списка пропавших без вести детей. По словам местных властей, Наварро выглядела здоровой и счастливой.

Вскоре Нуньес воссоединилась со своей дочерью. Женщина не знает подробностей ее исчезновения, однако она счастлива, что Наварро жива и находится в безопасности. «Прежде всего, я хочу воздать хвалу Богу за услышанные молитвы и за это чудо. И я хочу обратиться ко всем, у кого пропали близкие. Пусть моя история будет для вас доказательством того, что чудеса существуют. Никогда не теряйте надежду и всегда боритесь», — заявила она в социальной сети.

В настоящее время Наварро находится в штате Монтана. Она сотрудничает со следствием, однако просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Расследование ее пропажи продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда потерялся в лесу, провел четыре дня без еды и выжил. По словам семьи мужчины, незадолго до загадочного исчезновения его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

