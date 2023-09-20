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11:16, 20 сентября 2023Мир

В ОБСЕ раскритиковали применение силы для урегулирования в Карабахе

Председатель ОБСЕ раскритиковал применение силы для урегулирования в Карабахе

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Применение силы в урегулировании конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) недопустимо. С критикой такого метода выступил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, передает РИА Новости.

«Он подчеркнул, что применение силы для разрешения споров совершенно и при любых обстоятельствах неприемлемо и что постоянный конструктивный диалог в духе доброй воли может быть единственным путем к прочному миру», — сказано в пресс-релизе организации.

По его словам, ОБСЕ имеет соответствующий опыт, знания и инструменты для содействия диалогу, укрепления доверия и реализации соответствующих соглашений, способствующих нормализации отношений между сторонами.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В связи с этим президент НКР Самвел Шахраманян заявил о готовности принять меры по защите населения.

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    Анастасия Заикина
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