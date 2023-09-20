Россиянина оштрафовали на сотни миллионов за огурцы

Житель Волгограда заплатит 309 миллионов рублей за загрязнение почвы химикатами

Волгоградец заплатит сотни миллионов рублей за то, что он незаконно выращивал огурцы, томаты, перцы и арбузы и загрязнил почву химикатами. Внимание на инцидент обратило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

По информации источника, мужчина самовольно выращивал вышеупомянутые культуры на более чем 23 гектарах земель Быковского района. Специалисты пришли к выводу, что пробы почвы содержат фосфат-ионы и азот нитритный, при этом их концентрация превышает предельно допустимые значения. В результате суд постановил, что обвиняемый в загрязнении почвы обязан выплатить штраф размером более 309 миллионов рублей.

«Решением Быковского районного суда Волгоградской области с Г. в пользу межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям взыскана сумма причиненного ущерба в размере 309 645 180 рублей», — сообщил представитель пресс-службы. Он также отметил, что россиянин обжаловал судебное решение, однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу фермера и оставил решение без изменений.

В июле стало известно, что жителям села Чля в Хабаровском крае запретили мыться и пользоваться водой из водоемов после мора рыбы. В воде обнаружили повышенное содержание вредных химических веществ.