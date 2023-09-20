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20:50, 20 сентября 2023Среда обитания

Россиянина оштрафовали на сотни миллионов за огурцы

Житель Волгограда заплатит 309 миллионов рублей за загрязнение почвы химикатами

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Волгоградец заплатит сотни миллионов рублей за то, что он незаконно выращивал огурцы, томаты, перцы и арбузы и загрязнил почву химикатами. Внимание на инцидент обратило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

По информации источника, мужчина самовольно выращивал вышеупомянутые культуры на более чем 23 гектарах земель Быковского района. Специалисты пришли к выводу, что пробы почвы содержат фосфат-ионы и азот нитритный, при этом их концентрация превышает предельно допустимые значения. В результате суд постановил, что обвиняемый в загрязнении почвы обязан выплатить штраф размером более 309 миллионов рублей.

«Решением Быковского районного суда Волгоградской области с Г. в пользу межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям взыскана сумма причиненного ущерба в размере 309 645 180 рублей», — сообщил представитель пресс-службы. Он также отметил, что россиянин обжаловал судебное решение, однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу фермера и оставил решение без изменений.

В июле стало известно, что жителям села Чля в Хабаровском крае запретили мыться и пользоваться водой из водоемов после мора рыбы. В воде обнаружили повышенное содержание вредных химических веществ.

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    Полина Кислицына
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