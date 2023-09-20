В Кремле ответили на слова Байдена о Путине

Песков: Путин не опустился бы до уровня личных оскорблений в адрес Байдена

Президент России Владимир Путин никогда бы не опустился до уровня личных оскорблений. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Наш президент никогда до такого уровня не опускается — до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег», — прокомментировал представитель Кремля слова президента США Джо Байдена, назвавшего Путина диктатором.

По словам Пескова, при этом у Путина «есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений».

17 марта 2022 года Байден также назвал российского президента «смертоносным диктатором» и «бандитом». 26 марта Байден снова оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».