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20:38, 20 сентября 2023Россия

Число пострадавших при взрыве в Балашихе выросло

ТАСС: число пострадавших при взрыве в Балашихе выросло до 15
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Число пострадавших при взрыве газа в одном из многоэтажных жилых домов в Балашихе выросло и достигло 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы Московской области.

«По данным на 20:00, пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы в медучреждения, остальным помощь оказана амбулаторно», — уточнил собеседник агентства.

Взрыв газа прогремел в Балашихе утром 20 сентября. В одном из панельных многоквартирных домов обрушились три этажа, повреждены по меньшей мере десять квартир.

Последствия ЧП сняли на видео. На кадрах видно, что взрыв разрушил квартиры на трех этажах многоэтажного дома, помещения были завалены разрушенными стенами.

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    Никита Абрамов
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