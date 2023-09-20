Президент Азербайджана обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Алиев обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Турции.

Алиев проинформировал Эрдогана о последней ситуации после антитеррористических мер Баку в Карабахе. Отмечается, что турецкий лидер «еще раз выразил Алиеву искреннюю поддержку Азербайджана со стороны Турции».

Политики также обменялись мнениями по региональным вопросам, тесно связанным с двумя государствами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу заявил, что власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе.

Помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев оценил готовность мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соответствующего документа согласован на 70 процентов.