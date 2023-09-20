Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 20 сентября 2023Ценности

Оксана Самойлова снялась в бикини

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 35-летняя инфлюэнсерша снялась в коричневом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом наряд демонстрировал подтянутое тело звезды с кубиками пресса в области живота, а также частично обнаженную грудь.

Кроме того, супруга Джигана распустила длинные волосы, уложив их в крупные локоны. Вдобавок Самойлова сделала макияж с графическими стрелками.

Ранее в сентябре Оксану Самойлову обругали за появление на школьной линейке в штанах с имитацией трусов. Она позировала на кадрах со своим мужем и тремя дочерьми. Знаменитость надела бежевые брюки, из-под которых виднелась имитирующая мужские трусы-боксеры деталь с надписью I’m fucking beautiful (англ. «я чертовски красива»), а также укороченный жакет.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

    Российского полковника осудят за хищение танковых двигателей

    Селена Гомес восхитила фанатов внешностью без макияжа

    Россиянам назвали неочевидную причину проблем с зубами

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Дачников призвали закапывать картофельную кожуру на даче

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    Звезда Comedy Woman раскрыла секрет крепкого брака

    Apple раскритиковали из-за ремонтопригодности iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости