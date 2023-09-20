Оксана Самойлова снялась в бикини

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 35-летняя инфлюэнсерша снялась в коричневом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом наряд демонстрировал подтянутое тело звезды с кубиками пресса в области живота, а также частично обнаженную грудь.

Кроме того, супруга Джигана распустила длинные волосы, уложив их в крупные локоны. Вдобавок Самойлова сделала макияж с графическими стрелками.

Ранее в сентябре Оксану Самойлову обругали за появление на школьной линейке в штанах с имитацией трусов. Она позировала на кадрах со своим мужем и тремя дочерьми. Знаменитость надела бежевые брюки, из-под которых виднелась имитирующая мужские трусы-боксеры деталь с надписью I’m fucking beautiful (англ. «я чертовски красива»), а также укороченный жакет.