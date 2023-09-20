Непобежденный дагестанский боец подписал контракт с UFC

Непобежденный дагестанский боец Шамиль Газиев подписал контракт с UFC

Непобежденный дагестанский тяжеловес Шамиль Газиев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщается на странице промоушена в социальной сети X (бывшее название Twitter).

33-летний Газиев представляет Бахрейн. Он подписал соглашение с UFC благодаря шоу Contender Series. На турнире в Лас-Вегасе Газиев победил американца Грега Веласко досрочно в первом раунде.

Детали контракта Газиева с промоушеном не раскрываются. Помимо него в этот вечер соглашение с организацией подписали также три представителя Бразилии: Кайнан Крушевски, Игор да Сильва и Стефани Лучиано.

Газиев тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональной карьере он одержал 14 побед в 14 поединках.