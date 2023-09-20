В Сочи пройдет турнир по кулачным боям TOP DOG 23

22 сентября в Сочи состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 23

22 сентября на площадке RED ARENA на Красной Поляне в Сочи cостоится турнир по кулачным боям TOP DOG 23. Об этом сообщается в пресс-релизе промоушена.

Главным событием вечера станет бой между непобежденным чемпионом TOP DOG в полутяжелом весе Олегом Фомичевым (Фомичом) и Исламом Жангоразовым (Джанго). Поединок пройдет в формате пяти раундов, но не будет носить статус титульного.

Вторым по значимости событием вечера станет бой экс-чемпиона в полутяжелом весе Марселя Ханова с непобежденным Иваном Матвеевым (Русским Богатырем). В этой встрече определится обязательный претендент на перстень в супертяжелом весе.

В других боях турнира встретятся:

Азат Шуитбаев (Профессор) — Никита Севостьянов

Мансур Азербиев — Лев Ажоркин (Домино)

Сергей Марченко (Коуч) — Магомед Магомедов (Черная Кобра)

Сурхай Мансуров (Цезарь) — Александр Сидоренко (Гроссмейстер)

Музарин Мизаушев — Никита Никитин

Артак Саркисян — Виталий Старых (Эншент)

Суламбек Шахгириев (Алый Зверь) — Адилжан Сандибеков (Адос)

Наби Гаджиев (Ганнибал) — Кантемир Калажоков

Мурад Арцулаев (Дедок) — Алексей Мельников (Мельник)

Трансляция турнира состоится на телеканале UDAR и начнется в 19:00.