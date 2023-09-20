В США прокомментировали совместные учения с Арменией

Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября

США завершат учения с Арменией в установленный ранее срок 20 сентября, вне зависимости от проведения Азербайджаном операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя США.

«Мы знали, что они проводят операции, но не считали, что в то время существует какой-либо риск для наших солдат, и поэтому они оставались там [в Армении] на время учений», — заявил военный представитель.

Он также отметил, что на прошедших военных учениях Eagle Partner с участием 175 армянских и 85 американских военных не произошло никаких изменений.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Ранее американский генерал-майор Грегори Андерсон и бригадный генерал Патрик Эллис прибыли в Армению, чтобы наблюдать за учениями Eagle Partner 2023, которые проходят на полигоне «Зар» с 11 сентября по 20 сентября. Учения были запланированы для подготовки 12-й миротворческой бригады Армении к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.