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17:01, 20 сентября 2023Культура

Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев назвал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана шедевром

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский режиссер Дени Вильнев восхитился фильмом британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает издание Variety.

Режиссер «Дюны» заявил, что он знал, что «Оппенгеймер» — это шедевр, с первого просмотра, однако и представить не мог, что лента преодолеет отметку в 900 миллионов долларов в мировом прокате. «Существует мнение, что фильмы в сознании некоторых людей стали просто контентом, а не формой искусства. Я ненавижу это слово — "контент". Тот факт, что такие фильмы, как "Оппенгеймер", выходят на большой экран и становятся событием, вновь обращает внимание на ту идею, что это форма изобразительного искусства, которую нужно смотреть в кинотеатрах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым байопиком в истории кино. Картина собрала в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который собрал в 2018 году 902 миллиона долларов.

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    Варвара Кошечкина
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