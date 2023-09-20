Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев назвал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана шедевром

Канадский режиссер Дени Вильнев восхитился фильмом британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает издание Variety.

Режиссер «Дюны» заявил, что он знал, что «Оппенгеймер» — это шедевр, с первого просмотра, однако и представить не мог, что лента преодолеет отметку в 900 миллионов долларов в мировом прокате. «Существует мнение, что фильмы в сознании некоторых людей стали просто контентом, а не формой искусства. Я ненавижу это слово — "контент". Тот факт, что такие фильмы, как "Оппенгеймер", выходят на большой экран и становятся событием, вновь обращает внимание на ту идею, что это форма изобразительного искусства, которую нужно смотреть в кинотеатрах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым байопиком в истории кино. Картина собрала в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который собрал в 2018 году 902 миллиона долларов.