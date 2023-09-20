Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»
Канадский режиссер Дени Вильнев восхитился фильмом британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает издание Variety.
Режиссер «Дюны» заявил, что он знал, что «Оппенгеймер» — это шедевр, с первого просмотра, однако и представить не мог, что лента преодолеет отметку в 900 миллионов долларов в мировом прокате. «Существует мнение, что фильмы в сознании некоторых людей стали просто контентом, а не формой искусства. Я ненавижу это слово — "контент". Тот факт, что такие фильмы, как "Оппенгеймер", выходят на большой экран и становятся событием, вновь обращает внимание на ту идею, что это форма изобразительного искусства, которую нужно смотреть в кинотеатрах», — сказал он.
Ранее сообщалось, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым байопиком в истории кино. Картина собрала в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который собрал в 2018 году 902 миллиона долларов.