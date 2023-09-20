Песков спрогнозировал торговые войны между Украиной и странами ЕС

Песков: конфликтов между Украиной и странами Евросоюза будет все больше

Торговая война, возникшая между Польшей и Украиной из-за экспорта зерна, не последняя, и конфликтов между Киевом и странами Евросоюза (ЕС) будет все больше. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Конечно, там понятно, все это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, «манера поведения» официального Киева будет все меньше «нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства».

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с украинским эмбарго на польские овощи и фрукты и усомнился в аналогичной способности Киева.

До этого замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.