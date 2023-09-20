Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 20 сентября 2023Мир

Песков спрогнозировал торговые войны между Украиной и странами ЕС

Песков: конфликтов между Украиной и странами Евросоюза будет все больше

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Торговая война, возникшая между Польшей и Украиной из-за экспорта зерна, не последняя, и конфликтов между Киевом и странами Евросоюза (ЕС) будет все больше. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Конечно, там понятно, все это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, «манера поведения» официального Киева будет все меньше «нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства».

Материалы по теме:
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с украинским эмбарго на польские овощи и фрукты и усомнился в аналогичной способности Киева.

До этого замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном. На каких условиях Баку приостановил операцию?

    СК назвал вероятные причины взрыва газа в Балашихе

    Тренер назвал наиболее эффективные для прокачки мышц варианты приседаний

    Затопление торгового центра в Москве попало на видео

    Путин выразил надежду на деэскалацию проблемы Карабаха

    Пассажир вынужденно севшего российского самолета заподозрил экипаж в обмане

    Путин обсудит Украину и Нагорный Карабах с главой МИД Китая

    Пашинян заявил о неучастии Армении в подготовке заявления о перемирии в Карабахе

    Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь»

    Повышение первоначального взноса по ипотеке объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости