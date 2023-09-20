Польша засомневалась в способности Киева справиться с эмбарго на овощи и фрукты

Польский министр Телюс: Польша справится с эмбарго Украины на овощи и фрукты

Варшава справится с украинским эмбарго на польские овощи и фрукты, справится ли Киев — неизвестно. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. Его цитирует РИА Новости.

«Польша справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли Украина», — сказал он, добавив, что решение о введении Украиной эмбарго вызвало у него большое удивление.

«Нам придется искать некоторые решения по этому вопросу, если это произойдет», — добавил министр.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией. По его словам, Украина также будет вынуждена ответить на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.