Захарова о словах Дуды про утопающую Украину: Польша сама помогала утопить Киев

Варшава сама помогала утопить Киев, привязывая вместе с НАТО к ногам украинского соседа что потяжелее. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды.

Дипломат согласилась с заявлением польского лидера, сравнившего Украину с утопающим, тянущим своего спасателя за собой. «Не хватает небольшого, но очень важного уточнения. "На глубину" Украину помогала скидывать в том числе и официальная Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в этой стране», — написала она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил на брифинге после заседания Генассамблеи ООН, где заявил, что Украина напоминает утопающего, тянущего своего спасателя на дно. «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», — сказал он в ходе обсуждения проблемы импорта украинского зерна в Европу.

По словам Дуды, Польша должна всегда действовать в своих интересах, несмотря на действительно тяжелое положение Украины, которая «хватается за все, что может», рискуя утопить спасающего и не получить желаемую помощь.