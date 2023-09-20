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19:27, 20 сентября 2023Спорт

«Зенит» победил «Ахмат» в серии пенальти в матче Кубка России

«Зенит» победил «Ахмат» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче четвертого тура группового этапа турнира пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Основное время завершилось со счетом 3:3. На четвертой минуте счет открыл полузащитник хозяев Светослав Ковачев. На 14-й минуте преимущество команды увеличил Иван Олейников. Затем нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев сделал дубль и сравнял счет. На 42-й минуте «Зенит» вышел вперед благодаря голу форварда Матео Кассьерры.

Во втором тайме на 69-й минуте вновь сравнял счет форвард Владимир Ильин. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались гости — 4:2.

После четырех матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав восемь очков. «Ахмат» располагается на третьем месте с четырьмя очками.

Еще один матч группы С завершился победой самарских «Крыльев Советов» над калининградской «Балтикой». Встреча закончилась со счетом 2:1.

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    Анастасия Борисова
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