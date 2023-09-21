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07:50, 22 сентября 2023Спорт

Футболист назвал российскую альтернативу Дубаю

Футболист «Зенита» Арсен Адамов назвал Грозный мини-Дубаем

Фото: Zosia Korcz / Unsplash

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», назвал российскую альтернативу Дубаю. Его слова приводит Sport24.

Футболист назвал таким городом Грозный, который, по его словам, в данный момент активно застраивается домами и торговыми центрами. «Через пару лет там будет просто красотища. Реально, как мини-Дубай», — добавил он. Адамов рассказал, что старается приезжать в Чечню в отпуск.

Защитник перешел в «Оренбург» летом 2023 года на правах аренды до конца сезона. В составе «Зенита» он дважды выиграл чемпионат России, став первым чеченцем, которому покорилось это достижение. Также игрок выступал за грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал».

В марте бывший защитник «Ахмата» Александр Пуцко рассказал о специфике жизни в Чечне. Футболист заявил, что, живя в Чечне, необходимо уважать местную культуру, а именно нельзя шорты носить, вызывающе себя вести и громко слушать музыку.

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    Анастасия Борисова
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