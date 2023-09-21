Футболист назвал российскую альтернативу Дубаю
Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», назвал российскую альтернативу Дубаю. Его слова приводит Sport24.
Футболист назвал таким городом Грозный, который, по его словам, в данный момент активно застраивается домами и торговыми центрами. «Через пару лет там будет просто красотища. Реально, как мини-Дубай», — добавил он. Адамов рассказал, что старается приезжать в Чечню в отпуск.
Защитник перешел в «Оренбург» летом 2023 года на правах аренды до конца сезона. В составе «Зенита» он дважды выиграл чемпионат России, став первым чеченцем, которому покорилось это достижение. Также игрок выступал за грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал».
В марте бывший защитник «Ахмата» Александр Пуцко рассказал о специфике жизни в Чечне. Футболист заявил, что, живя в Чечне, необходимо уважать местную культуру, а именно нельзя шорты носить, вызывающе себя вести и громко слушать музыку.