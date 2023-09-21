Лавров с главой МАГАТЭ обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

МИД: Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров, передает РИА Новости.

Уточняется, что на встрече был подтвержден «настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством».

Лавров провел встречу с Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию.