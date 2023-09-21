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04:00, 21 сентября 2023Мир

Лавров с главой МАГАТЭ обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

МИД: Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров, передает РИА Новости.

Уточняется, что на встрече был подтвержден «настрой российской стороны на продолжение дальнейшего взаимодействия с агентством».

Лавров провел встречу с Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию.

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    Юлия Мискевич
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