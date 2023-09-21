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01:13, 21 сентября 2023Мир

Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН

Лавров встретился с главой МАГАТЭ Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы заявили о том, что встретитесь с нами и украинцами. Я думаю, сверить часы важно», — сказал глава ведомства, обращаясь к Гросси.

Ранее Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что обсудит даты предполагаемого визита с главой МИД России. «Мы поддерживаем постоянный диалог», — отметил он.

15 сентября Гросси заявил, что доверяет России в вопросе торговли ядерным оружием и не верит, что Москва будет продавать его КНДР. Он отметил, что не верит в возможность продажи Россией ядерного оружия или технологий Северной Корее.

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    Марина Совина
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