Московское «Динамо» победило «Амур» в овертайме матча КХЛ

Московское «Динамо» победило «Амур» со счетом 2:1 в овертайме матча КХЛ

Московское «Динамо» победило «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Платинум-Арене» в Хабаровске. В основное время игра завершилась со счетом 1:1. Отличились Станислав Бочаров у хозяев и Джордан Уил у гостей. В овертайме победную шайбу забросил Седрик Пакетт.

Таким образом, «Динамо» продлило серию без поражений до шести игр. Команда Алексея Кудашова не проигрывает с 9 сентября.

Далее «Динамо» встретится на выезде с «Адмиралом» 23 сентября. Матч начнется в 10:00 по московскому времени. «Амур» в этот же день сыграет дома со СКА. Стартовый свисток также прозвучит в 10:00.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.