Тренер назвала способ похудеть с помощью дыхания и растяжки

Тренер Плеханова: комплекс дыхательных упражнений и растяжки помогает похудеть

Тренер Марина Плеханова назвала способ похудеть с помощью комплекса «бодифлекс», который сочетает в себе дыхание и растяжку. Ее слова приводит «Чемпионат».

Плеханова рассказала, что бодифлекс сочетает дыхательные практики с растяжкой и упражнениями на укрепление различных мышечных групп. По ее словам, комплекс приводит к общему оздоровлению организма, улучшению работы внутренних органов и укреплению мышц тазового дна.

Тренер заявила, что для начала нужно встать, поставив ноги на ширине плеч, руки опустить вдоль тела ладонями к бедрам.

Затем необходимо подняться на носки, одновременно поднимая руки вверх. Далее нужно сводить ладони впереди и за спиной. В конце выполнить упражнения на дыхание.

5 сентября тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении. Специалист отметила, что приседания не помогут добиться стройных ног, поскольку это упражнение, напротив, направлено на то, чтобы увеличить мышечную массу.