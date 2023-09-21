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09:47, 21 сентября 2023Спорт

Названо имя следующего соперника Эдвардса в UFC

Бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона возглавит турнир в Лас-Вегасе 16 декабря
Леон Эдвардс

Леон Эдвардс. Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Названо имя соперника по следующему поединку британского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Леона Эдвардса. Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в социальной сети X (бывшее название Twitter — прим. «Ленты.ру»).

Эдвардс встретится в октагоне с американцем Колби Ковингтоном. Схватка пройдет 16 декабря и возглавит турнир в Лас-Вегасе. В со-главном бою вечера подерутся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра.

19 марта Эдвардс оказался сильнее американца Камару Усмана и впервые защитил чемпионский пояс UFC в полусредней весовой категории. Главное событие 286-го номерного турнира лиги состоялось в Лондоне. Схватка продолжалась все пять раундов и закончилась победой британца решением большинства судей.

В профессиональной карьере 32-летний Эдвардс одержал 21 победу и потерпел три поражения. В активе 35-летнего Ковингтона 17 побед и три поражения.

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    Ксения Курашкина
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