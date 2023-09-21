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09:08, 21 сентября 2023Спорт

Тренер «Интер Майами» поставил под сомнение участие Месси в финале US Open Cup

Мартино заявил, что Месси может пропустить финал US Open Cup из-за травмы

Фото: Rich Storry / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поставил под сомнение участие аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси и защитника Жорди Альбы в финале US Open Cup. Его слова приводит сайт Главной лиги футбола (MLS).

«У Месси это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Конечно, они не сыграют в воскресенье [против "Орландо Сити"]», — заявил Мартино. Он выразил уверенность в том, что Месси и Альба пропустят финал US Open Cup, если не будут в подходящем для этого состоянии.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025. В четырех матчах за команду в MLS он забил один мяч и совершил две голtвые передачи.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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