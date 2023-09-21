Член российской делегации в ООН назвал смешными слова об изоляции страны

Член российской делегации в ООН Карасин назвал смешными слова об изоляции РФ

Изоляция России, о которой так часто говорят представители западных стран, выглядит смешным тезисом на фоне количества встреч делегации страны в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член делегации, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Мы уже привыкли за прошедшее время к тому, что надо проявлять бдительность, осмотрительность и так далее. Поэтому мы работали в таком заданном строгом режиме. Все встречи вчера состоялись, их было много. И встречи в рамках БРИКС, ШОС, и двусторонние контакты», — отметил он.

Самым главным событием среды, 20 сентября, в рамках ГА ООН, по мнению Карасина, было выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности.

«Его выступление содержало глубокий анализ причин кризиса, который произошел на Украине, анализ того, кто на протяжении многих десятилетий вынашивал такого рода планы, и то, что все эти планы реализовывались с единственной целью — расширить стратегическое влияние на бывший Советский Союз, а в нынешних условиях — на Российскую Федерацию. Западники выступали как по одной нотной бумаге: все ругали нас, воспевали Украину», — рассказал он.

Анализ из уст нашего министра, по-моему, привлек внимание всех присутствующих Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

«Впереди много встреч — интересных, важных. Отбоя нет. Изоляция, о которой так часто говорят наши западные коллеги, просто выглядит смешным тезисом. Потому что вчера было 13 или 14 встреч. Сегодня предстоит такой же день. Интерес к нашей позиции большой. В субботу будет выступление Сергея Лаврова на заседании сессии Генеральной Ассамблеи. Этим будет поставлена смысловая точка в работе на нынешней 78-й сессии Генассамблеи ООН», — заключил Карасин.

В стенах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в 20 сентября прошло заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины, где выступил глава МИД России Сергей Лавров и украинский президент Владимир Зеленский.

Лавров выступил 12-м по очереди. Он обвинил Запад в срыве Минских соглашений, что привело к «развалу Украины и разжиганию там гражданской войны». Кроме того, министр отметил, что если бы НАТО не отвергла предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по сотрудничеству, то это позволило бы избежать текущего кризиса в Европе.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров и обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением по запуску мирного процесса.