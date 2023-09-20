Лавров и Зеленский выступили в Совбезе ООН. Какие пути из украинского кризиса они предложили?
В стенах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в среду прошло заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины, где выступил глава МИД России Сергей Лавров и украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Председатель Совбеза вступил в перебранку с представителем России из-за Зеленского
В начале заседания Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался против того, чтобы Владимир Зеленский выступал первым после генсека международной организации Антониу Гутерриша. Российский дипломат напомнил премьер-министру Албании Эди Раме, председательствующему на заседании Совбеза, что Украина не состоит в Совбезе, тогда как делегации ряда членов органа представлены главами государств и должны иметь право выступить до Зеленского. Небензя также выступил против участия в заседании представителя Северной Македонии.
Постоянный представитель России подчеркнул, что если заседание продолжится в таком формате, то албанское председательство в Совбезе ООН будет запятнано. «Для всех очевидно, по крайней мере для многих, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — сказал Небензя и упрекнул Раму в действиях «в угоду одной делегации».
Рама отклонил возражения Москвы и подчеркнул, что порядок выступлений был согласован заранее и не нарушает процедуру.
Албанский премьер также заявил, что выступление Зеленского первым — не «спецоперация», и добавил, что если боевые действия немедленно прекратятся, то и необходимости в выступлении украинского президента не будет. В ответ на эти заявления Небензя обвинил Раму в выходе за рамки своих полномочий в качестве председателя Совета Безопасности ООН
После прений заседание продолжилось.
Зеленский предложил мирный план из двух пунктов
Вслед за Гутерришем слово было передано Зеленскому, который обратился к собравшимся на украинском языке. Он заявил, что ООН зашла тупик, а человечество более не способно возлагать на нее надежды.
В этой связи политик также призвал к реформе права вето в рамках организации и предложил предоставить постоянное членство в Совете Безопасности ООН Японии, Германии, Индии и африканским странам. Он также предложил приостанавливать членство стран, нарушивших Устав ООН и предпринявших агрессивные действия в отношении других стран.
Кроме того, Зеленский озвучил мирный план, состоящий из двух пунктов: полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе
Свою речь он закончил фразой «Слава Украине». После слов премьер-министра Албании, выступившего следом за ним, Зеленский покинул зал Совбеза ООН, не дождавшись выступления Лаврова.
Лавров предложил Блинкену способ запустить переговоры по Украине
Лавров выступил 12-м по очереди. Он обвинил Запад в срыве Минских соглашений, что привело к «развалу Украины и разжиганию там гражданской войны». Кроме того, министр отметил, что если бы НАТО не отвергла предложения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по сотрудничеству, то это позволило бы избегать текущего кризиса в Европе.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, и обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением по запуску мирного процесса.
И хотел бы напомнить уважаемому Государственному секретарю, что это президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путина. Если США так заинтересованы в них [переговорах], то, думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен
На выступлении российского министра, помимо Блинкена, присутствовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Никаких попыток демарша он не предпринимал.