Лавров и Зеленский выступили в Совбезе ООН. Какие пути из украинского кризиса они предложили?

Лавров и Зеленский выступили в ООН и предложили пути решения украинского кризиса

В стенах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в среду прошло заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины, где выступил глава МИД России Сергей Лавров и украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Председатель Совбеза вступил в перебранку с представителем России из-за Зеленского

В начале заседания Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался против того, чтобы Владимир Зеленский выступал первым после генсека международной организации Антониу Гутерриша. Российский дипломат напомнил премьер-министру Албании Эди Раме, председательствующему на заседании Совбеза, что Украина не состоит в Совбезе, тогда как делегации ряда членов органа представлены главами государств и должны иметь право выступить до Зеленского. Небензя также выступил против участия в заседании представителя Северной Македонии.

Василий Небензя Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постоянный представитель России подчеркнул, что если заседание продолжится в таком формате, то албанское председательство в Совбезе ООН будет запятнано. «Для всех очевидно, по крайней мере для многих, что сегодняшнее заседание — не более чем спектакль», — сказал Небензя и упрекнул Раму в действиях «в угоду одной делегации».

Рама отклонил возражения Москвы и подчеркнул, что порядок выступлений был согласован заранее и не нарушает процедуру.

Албанский премьер также заявил, что выступление Зеленского первым — не «спецоперация», и добавил, что если боевые действия немедленно прекратятся, то и необходимости в выступлении украинского президента не будет. В ответ на эти заявления Небензя обвинил Раму в выходе за рамки своих полномочий в качестве председателя Совета Безопасности ООН

После прений заседание продолжилось.

Зеленский предложил мирный план из двух пунктов

Вслед за Гутерришем слово было передано Зеленскому, который обратился к собравшимся на украинском языке. Он заявил, что ООН зашла тупик, а человечество более не способно возлагать на нее надежды.

В этой связи политик также призвал к реформе права вето в рамках организации и предложил предоставить постоянное членство в Совете Безопасности ООН Японии, Германии, Индии и африканским странам. Он также предложил приостанавливать членство стран, нарушивших Устав ООН и предпринявших агрессивные действия в отношении других стран.

Кроме того, Зеленский озвучил мирный план, состоящий из двух пунктов: полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе

Свою речь он закончил фразой «Слава Украине». После слов премьер-министра Албании, выступившего следом за ним, Зеленский покинул зал Совбеза ООН, не дождавшись выступления Лаврова.

Владимир Зеленский Фото: Mike Segar / Reuters

Лавров предложил Блинкену способ запустить переговоры по Украине

Лавров выступил 12-м по очереди. Он обвинил Запад в срыве Минских соглашений, что привело к «развалу Украины и разжиганию там гражданской войны». Кроме того, министр отметил, что если бы НАТО не отвергла предложения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по сотрудничеству, то это позволило бы избегать текущего кризиса в Европе.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, и обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением по запуску мирного процесса.

И хотел бы напомнить уважаемому Государственному секретарю, что это президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путина. Если США так заинтересованы в них [переговорах], то, думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен Сергей Лавров глава МИД России

На выступлении российского министра, помимо Блинкена, присутствовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Никаких попыток демарша он не предпринимал.