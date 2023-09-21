Автомобилистам перекрыли въезд на магистраль Москва — Санкт-Петербург

Петербургским автомобилистам перекрыли въезд на трассу М-11 «Нева»

Въезд на скоростную магистраль М-11 «Нева» временно перекрыли петербургским автомобилистам. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сервис «Яндекс.Разговорчики».

Доступ к трассе закрыт с внутреннего и внешнего кольца КАД, а также с Московского шоссе в Шушарах и трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчине. На внутреннем кольце КАД перед развязкой с Пулковским шоссе образовалась трехкилометровая пробка, жалуются автовладельцы.

Жители Великого Новгорода тоже не могут въехать на платную трассу М-11, говорят подписчики сообщества «ЧП 53» в соцсети «ВКонтакте». Там же позднее была размещена видеозапись с проезжающим по магистрали кортежем.

Запуск движения по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург откладывали несколько раз: строительство начали в 2012 году и планировали закончить к концу 2018-го, однако позже сроки были перенесены. В итоге мегатрассу открыли в ноябре 2019 года, но она по-прежнему остается недостроенной — около Твери водителям необходимо съехать на старую трассу М-10, скорость на которой ограничивается 60-70 километрами в час. Объездную дорогу планируют закончить в конце 2024 года, стоимость проекта постоянно повышается.