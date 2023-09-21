Бывший вратарь сборной России помог азербайджанской команде выиграть матч в ЛЕ

Андрей Лунев помог азербайджанскому «Карабаху» обыграть «Мольде» в Лиге Европы

Бывший вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев отстоял на ноль матч первого тура группового этапа Лиги Европы в составе азербайджанского «Карабаха» против норвежского «Мольде». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 сентября. Россиянин помог своей команде одержать победу: азербайджанцы выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил форвард «Карабаха» Леандру Андраде.

В параллельном матче в рамках группы Н леверкузенский «Байер» разгромил шведский «Хеккен» со счетом 4:0. После первого тура немцы делят лидерство в квартете с «Карабахом».

Лунев выступает за «Карабах» с августа этого года. В активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.