Москвичам пришлось доплачивать за жилье у причалов

Эксперты: наценка на жилье у причалов в Москве составляет 10-30 процентов

Наценка на жилье в пешей доступности от причалов в Москве составляет 10-30 процентов. Об этом говорится в обзоре аналитиков «Аеон Девелопмент» и «Метриум», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для недвижимости на первой береговой линии и возле причалов, обладающей хорошими видовыми характеристиками, в сегменте «бизнес» действует наценка 10-15 процентов по сравнению с аналогичными лотами в глубине кварталов и без речных панорам, а в премиум-сегменте — до 25-30 процентов, указала Марина Мальцева, заместитель генерального директора «Аеон Девелопмент». По ее словам, доплата может быть и больше — например, если из квартиры открывается панорамный вид на Москву-Сити. В настоящее время цена в проектах бизнес-класса у пристаней составляет 465 тысяч рублей за квадратный метр, в премиальных ЖК — 781 тысячу рублей.

Аналитики указали, что в столице реализуется всего 19 новостроек бизнес- и премиум-класса, которые расположены в пешеходной доступности от причалов речного транспорта. Это 16 жилых и три апартаментных комплекса, в которых планируется продать 36,5 тысячи лотов. В настоящее время у москвичей есть возможность купить 4,9 тысячи квартир, из которых девять процентов — премиального сегмента.

Большая часть предложений сосредоточена на юге Москвы. Это 11 проектов в районах Нагатинский затон, Даниловский и Нагатино-Садовники. В центре города представлены всего два ЖК — в Хамовниках и Замоскворечье. На западе столицы также реализуются два ЖК — в Дорогомилове и Раменках. Такое распределение связано с развитием промзон и речных портов в южном направлении города.

Эксперты отметили, что у покупателей квартир у причалов открывается возможность не только пользоваться речным транспортом, но и проводить время на благоустроенных набережных с креативной инфраструктурой, а также иметь панорамные виды на воду и окружающие достопримечательности. При этом они указали, что именно единичные проекты в Центральном административном округе и на «престижном западе» города собирают основной платежеспособный спрос на рынке в целом.

Специалисты отметили развитие инфраструктуры речного транспорта в столице. На территории Москвы есть около 50 действующих и перспективных причалов. Летом было запущено движение электротрамваев, кроме того, открываются причалы на маршрутах «Парк Фили — Киевский» и «Автозаводский мост — Печатники».

В августе в Москве было совершено рекордное количество сделок по договорам долевого участия на приобретение квартир в новостройках. В этом месяце на рынке жилья в таких домах оформлено на 68 процентов больше сделок, чем в августе прошло года. С января по август 2023 года продажи жилья в новостройках выросли на 14 процентов год к году.