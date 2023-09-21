Росреестр: у москвичей повысился интерес к новостройкам

Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках. По итогам августа эксперты столичного управления Росреестра зафиксировали рекордное число сделок по договорам долевого участия (ДДУ).

В августе 2023 года, как отмечает ведомство, на рынке жилья в новостройках оформлено на 68 процентов больше сделок по ДДУ, чем в августе прошло года. Если прибавить к этому число первичных договоров на покупку коммерческой недвижимости, то показатель достигнет 75 процентов, или 16,4 тысячи сделок.

С января по август 2023 года продажи жилья в новостройках выросли на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество ДДУ достигло 66 тысяч, подсчитали в Управлении Росреестра по Москве.

Всего же при покупке квартир и нежилых помещений было заключено свыше 95 тысяч первичных договоров по итогам первых восьми месяцев этого года. В сравнении с 2022-м показатель поднялся на 13 процентов.

Ранее эксперты Росреестра рассказали, что за год спрос на жилье в регионах со стороны москвичей вырос в 3,5 раза. Эксперты связывают рост московского интереса к недвижимости в регионах с переходом Росреестра и центров «Мои документы» на безбумажный документооборот.

