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11:58, 21 сентября 2023Среда обитания

Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках

Росреестр: у москвичей повысился интерес к новостройкам

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках. По итогам августа эксперты столичного управления Росреестра зафиксировали рекордное число сделок по договорам долевого участия (ДДУ).

В августе 2023 года, как отмечает ведомство, на рынке жилья в новостройках оформлено на 68 процентов больше сделок по ДДУ, чем в августе прошло года. Если прибавить к этому число первичных договоров на покупку коммерческой недвижимости, то показатель достигнет 75 процентов, или 16,4 тысячи сделок.

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С января по август 2023 года продажи жилья в новостройках выросли на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество ДДУ достигло 66 тысяч, подсчитали в Управлении Росреестра по Москве.

Всего же при покупке квартир и нежилых помещений было заключено свыше 95 тысяч первичных договоров по итогам первых восьми месяцев этого года. В сравнении с 2022-м показатель поднялся на 13 процентов.

Ранее эксперты Росреестра рассказали, что за год спрос на жилье в регионах со стороны москвичей вырос в 3,5 раза. Эксперты связывают рост московского интереса к недвижимости в регионах с переходом Росреестра и центров «Мои документы» на безбумажный документооборот.

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    Виктория Клабукова
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