Москвичи начали скупать жилье в регионах

Росреестр: московский спрос на жилье в регионах вырос в 3,5 раза

За год спрос на жилье в регионах со стороны москвичей значительно вырос. О том, что жители столицы стали чаще покупать дома и квартиры за ее пределами, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

В первом полугодии 2023 года Росреестр зарегистрировал 96,7 тысячи заявлений москвичей на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Показатель оказался в 3,5 раза выше, чем в аналогичный период в 2022-м. Чаще всего жители Москвы приобретали жилье в Московской и Тверской областях, Краснодарском крае и Калужской области. В список наиболее популярных локаций также вошли Владимирская, Тульская области, Республика Крым, Рязанская и Ярославская области.

Эксперты связывают рост московского интереса к недвижимости в регионах с переходом Росреестра и центров «Мои документы» на безбумажный документооборот. «Граждане получили возможность в любом офисе госуслуг подавать заявления на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости в разных регионах страны», — пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что москвичи массово стали покупать вторичное жилье. В июне спрос на готовую недвижимость в столице достиг рекордных показателей.