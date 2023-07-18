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11:35, 18 июля 2023Среда обитания

Спрос на «вторичку» в Москве стал рекордным

Росреестр: в июне спрос на «вторичку» в Москве стал рекордным

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В июне 2023 года спрос на вторичное жиле в Москве стал рекордным за все время наблюдений. Об этом говорится в отчете Росреестра, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего за месяц на рынке «вторички» было зарегистрировано 15,74 тысячи сделок — максимальный показатель для первого месяца лета за 15 лет ведения статистики. Результат на 10,3 процента превысил показатель мая и на 89,4 процента — результат июня 2022 года.

Эксперты отмечают, что показатель второго квартала текущего года в целом на 35,7 процента больше, чем в аналогичный период 2022-го. Всего в январе-июне 2023 года на вторичном рынке Москвы зарегистрировали 78,12 тысяч сделок — на 15,1 процента больше показателя того же периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2023 года москвичи массово бросились скупать готовые квартиры. Спрос на вторичное жилье в столице вырос в два раза по сравнению с 2022-м. Среди причин такой динамики специалисты назвали отложенный спрос, желание россиян сохранить накопления и переток клиентов с рынка новостроек.

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    Александра Качан
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