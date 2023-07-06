Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:22, 6 июля 2023Среда обитания

Москвичи массово бросились скупать один тип жилья

«Инком-Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Москве вырос в два раза

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

В первой половине 2023 года москвичи массово бросились скупать квартиры на вторичном рынке — спрос на этот тип жилья вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводят аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Интерес к «вторичке» также оказался на 15 процентов выше, чем в первые шесть месяцев 2021-го. Среди причин такой динамики специалисты назвали отложенный спрос, желание россиян сохранить накопления и переток клиентов с рынка новостроек. По оценкам экспертов, от новостроек в пользу готовых квартир отвернулись около 20 процентов потенциальных покупателей.

«Поскольку в отсутствие околонулевых ипотечных ставок от застройщиков покупка новостройки стала непосильной для многих покупателей, клиенты переходят на вторичный рынок, где аналогичную квартиру можно приобрести на 15–20 процентов дешевле», — пояснил директор направления «Вторичный рынок» «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.

Несмотря на скачок спроса, цены на вторичное жилье в первом полугодии не изменились. По данным компании, один квадратный метр в Старой Москве сейчас в среднем стоит 275,9 тысячи рублей (без изменений с начала года), в Новой Москве — 203 тысячи рублей (без изменений), а в Подмосковье — 139 тысячи рублей (плюс 0,1 процента).

Ранее сообщалось, что квартиры в Москве резко обмельчали — с 2020 по 2023 год средняя площадь доступного для покупки жилья в столице сократилась на 11 квадратных метров. Похожая динамика наблюдалась в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Курс евро взял отметку в 100 рублей. Стоит ли ждать дальнейшего роста?

    Москвичи массово бросились скупать один тип жилья

    В ДНР заявили об активизации обстрелов ВСУ перед саммитом НАТО

    Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 53

    Раскрытие готовившего теракт на ТЭК россиянина попало на видео

    В Москве загорелась автозаправка

    Поджог иномарки в Подмосковье попал на видео

    Сброс российских планирующих бомб показали на видео

    Премьер Болгарии подтвердил визит Зеленского в республику

    Выживший после 70 ножевых ранений российский школьник рассказал о случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости