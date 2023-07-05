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20:37, 5 июля 2023Среда обитания

Квартиры в Москве резко обмельчали

«Циан.Аналитика»: за последние три года квартиры в Москве уменьшились на 11 «квадратов»

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С 2020 по 2023 годы квартиры в Москве заметно обмельчали — средняя площадь предлагаемого для покупки жилья уменьшилась на 11 квадратных метров. Такие данные приводят эксперты «Циан.Аналитики» в своем исследовании, пишет «Интерфакс».

Специалисты отметили, что резкое снижение метражей в столице началось в первой половине 2020-го. «За три года средняя площадь квартиры в активном предложении снизилась с 60 квадратных метров до 49 квадратных метров», — пояснили в «Циан.Аналитике». В Подмосковье квартиры начали уменьшаться чуть позже — с конца 2020-го. Там средняя площадь лота за три года снизилась с 54 до 45-46 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге аналогичный тренд заметили во втором квартале 2021-го — там средняя площадь доступного для покупки жилья сократилась с 50-51 «квадрата» до 46-47 «квадратов». В Ленинградской области с 2020 года квартиры обмельчали в среднем с 49,5 «квадрата» до 42 «квадратов».

По словам экспертов, вывод в продажу компактных квартир позволяет сделать их доступнее для россиян. Застройщики также поработали над эргономичностью жилья — уменьшили коридоры, совместили кухни с гостиными, убрали лоджии. Аналитики уточнили, что в 2023 году площадь жилья перестала сокращаться в трех из перечисленных регионах. В Москве тенденция сохранилась, но замедлились темпы уменьшения квартир.

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    Нина Ташевская
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