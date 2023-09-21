Глава РФС назвал сложность перехода в Азию

Глава РФС Дюков: решение о переходе из УЕФА в Азию надо принять до конца 2023-го

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал сложность перехода в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит РИА Новости.

Дюков заявил, что Россия не может сменить конфедерацию без согласия со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он подчеркнул, что решение должно приниматься консолидировано, в нем должна участвовать вся футбольная общественность. По словам главы РФС, решение должно быть принято до конца 2023 года.

В декабре прошлого года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.